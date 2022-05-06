В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 4 марта – 67 (34 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 364 488 случаев заражения.

Госпитализировали за сутки – 74, вылечили 76 человек за сутки. Погибли 4 человека.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков