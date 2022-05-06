6 мая
Красноярск
погода +20 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:00 6 Мая 2022
красноярск, солдаты, гибель, украина
версия для печати Ico_print

На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края. 

Как сообщает группа Дома культуры села Семенниково, уроженец села Денис Бабушкин служил по контракту в войсковой части 02511. 21 апреля парень получил ранение и через шесть дней скончался в госпитале. Солдату было 20 лет.

За проявленное мужество Денис Бабушкина посмертно получил государственную награду. Прощание с бойцом состоялось накануне в Семенниковском ДК.

Второй боец, погибший во время спецоперации – это уроженец Рыбинского района Андрей Фёдоров. Сообщение о его смерти появилось в группе во «ВКонтакте» города Заозёрного. Прощание с погибшим прошло в доме культуры деревни Усть-Кандыга. Ему также было 20 лет.

Фото: © ngs24.ru/

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

6 Мая 2022 г.
На эти цели из краевого бюджета выделено 117 млн рублей
Новости Красноярска: В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

6 Мая 2022 г.
Подобные хирургические вмешательства относятся к очень сложным
Новости Красноярска: Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

6 Мая 2022 г.
Турнир собрал десять команд
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

6 Мая 2022 г.
Погибли 4 человека
Новости Красноярска: 7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

6 Мая 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: В Омске не отменяют масочный режим из-за недостаточной вакцинации жителей

В Омске не отменяют масочный режим из-за недостаточной вакцинации жителей

6 Мая 2022 г.
В области вакцинированы от COVID-19 49,1 % человек
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

5 Мая 2022 г.
Фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru