На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края.

Как сообщает группа Дома культуры села Семенниково, уроженец села Денис Бабушкин служил по контракту в войсковой части 02511. 21 апреля парень получил ранение и через шесть дней скончался в госпитале. Солдату было 20 лет.

За проявленное мужество Денис Бабушкина посмертно получил государственную награду. Прощание с бойцом состоялось накануне в Семенниковском ДК.

Второй боец, погибший во время спецоперации – это уроженец Рыбинского района Андрей Фёдоров. Сообщение о его смерти появилось в группе во «ВКонтакте» города Заозёрного. Прощание с погибшим прошло в доме культуры деревни Усть-Кандыга. Ему также было 20 лет.

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