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В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

Главная Общество
Красноярск
15:35 6 Мая 2022
общество, россия, операция, спасение, пациент
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Команда специалистов Томской областной клинической больницы (ТОКБ) прооперировала пациентку из Улан-Удэ с редкой патологией – огромной шейно-средостенной опухолью длиной 14,7 сантиметров, сообщили в Telegram-канале "Область здоровья". Опухоль щитовидной железы, как муфта, обхватывала трахею, смещала её и сонные артерии в сторону и сдавливала сосудисто-нервный пучок.

В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

Подобные хирургические вмешательства относятся к очень сложным из-за особой анатомии в области шеи и груди. Ранее пациентка консультировалась у московских медиков. Они оценили риск летальности при проведении операции в 50 %. Затем женщина решила обратиться в отделение торакальной хирургии ТОКБ.

В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

  Опухоль была сращена с трахеей, как припаяна. Нам удалось из шейного доступа, не рассекая грудную стенку, выделить опухоль и извлечь через шею, — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ТОКБ, главный внештатный специалист-торакальный хирург Департамента здравоохранения Томской области, профессор кафедры хирургии с курсом медицины катастроф СибГМУ, доктор медицинских наук Евгений Топольницкий.

Фото: © Telegram-канал "Область здоровья"  

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