В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

Команда специалистов Томской областной клинической больницы (ТОКБ) прооперировала пациентку из Улан-Удэ с редкой патологией – огромной шейно-средостенной опухолью длиной 14,7 сантиметров, сообщили в Telegram-канале "Область здоровья". Опухоль щитовидной железы, как муфта, обхватывала трахею, смещала её и сонные артерии в сторону и сдавливала сосудисто-нервный пучок.

Подобные хирургические вмешательства относятся к очень сложным из-за особой анатомии в области шеи и груди. Ранее пациентка консультировалась у московских медиков. Они оценили риск летальности при проведении операции в 50 %. Затем женщина решила обратиться в отделение торакальной хирургии ТОКБ.

— Опухоль была сращена с трахеей, как припаяна. Нам удалось из шейного доступа, не рассекая грудную стенку, выделить опухоль и извлечь через шею, — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ТОКБ, главный внештатный специалист-торакальный хирург Департамента здравоохранения Томской области, профессор кафедры хирургии с курсом медицины катастроф СибГМУ, доктор медицинских наук Евгений Топольницкий.

Фото: © Telegram-канал "Область здоровья"