7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

7 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются грозы и порывы юго-западного ветра 15-25 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

Добавим, 7 мая на юге Таймырского района местами ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, низовая метель. Днём в Туруханском районе и в Эвенкии порывы 15-18 м/с. В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов