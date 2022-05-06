Волонтеры РУСАЛа привели в порядок заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны

6 мая металлурги вышли на уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, захороненных на Троицком кладбище. Работа проводится в рамках акции по уборке могил ветеранов и участников войны, приуроченной ко Дню Победы.

Акция проходит второй год, в планах сделать ее ежегодной. Основное внимание кразовцы уделяют уходу за захоронениями, которые были заброшены. Активисты убирают мусор и сухую траву, приводят в порядок не только сами могилы, но и дорожки, ведущие к ним, в также другие пространства погоста, нуждающиеся в уборке.

В этом году привели в порядок десятки мест увековечения памяти участников и жертв войны. В акции приняли участие более 30 активных работников РУСАЛа. Таким образом сотрудники КрАЗа отдают дань памяти и уважения тем, кто потерял жизни в борьбе за мирное небо.

- Мы второй год подряд собираем на промплощадке волонтёров, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам, которых уже с нами нет. Нашу инициативу поддерживает руководство КрАЗа, в том числе для волонтеров предоставляют инвентарь, мешки, прочие расходные материалы для уборки и другую организационную помощь, - рассказывает председатель молодёжного совета Красноярской промплощадки РУСАЛа Анастасия Важенина.

Поддержка волонтёрского движения среди сотрудников является частью социальной политики компании, принципы которой определил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.