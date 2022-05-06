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В Омске не отменяют масочный режим из-за недостаточной вакцинации жителей

Главная Общество
Красноярск
14:54 6 Мая 2022
омск, роспотребнадзор, общество, заболевание
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В Омской области продлили масочный режим до 31 мая из-за недостаточной вакцинации жителей, сообщает омское управление Роспотребнадзора.

В области вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 49,1 % человек. У многих приближается время ревакцинации.

- Общее количество привитых на 28 апреля - 1 184 648. Уровень коллективного иммунитета - 49,1 %. Это свидетельствует о том, что большинство не вакцинировались повторно в необходимые сроки. Соответственно «иммунная прослойка» уменьшается в своих показателях, - отметили в Роспотребнадзоре.

20 % от числа тестируемых на COVID-19 являются бессимптомными носителями. 50 % от числа заболевших – люди старшей возрастной группы, имеющие хронические заболевания. Лишь вакцинация может улучшить эпидемиологическую ситуацию и освободить людей от ограничений, связанных с заболеванием.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын 

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