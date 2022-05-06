Пожарные поезда Красноярской железной дороги боролись с палом травы в Красноярском крае и Иркутской области

5 мая пожарные поезда КрасЖД со станций Решоты и Чунояр принимали участие в тушении палов травы, угрожавших населенным пунктам Красноярского края и Иркутской области.

Пожарные команды боролись с возгораниями на территориях вблизи поселка Прохладный (Нижнеингашский район Красноярского края) и станции Гаревой (Тайшетский район Иркутской области).

Напомним, в пожарных поездах сформирован большой запас средств пожаротушения: более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

С начала 2022 года спецпоезда Красноярской магистрали совершили уже 13 выездов – они оказывали помощь в тушении возгораний в населенных пунктах Хакасии, Красноярского края и Иркутской области.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД