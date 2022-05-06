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Частные дома Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы могут перевести с угля на альтернативные виды топлива

Главная Общество
Красноярск
13:42 6 Мая 2022
общество, красноярск, омск, чита, россия, экология
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Отказ от угля в частном секторе – важнейший шаг в борьбе за чистый воздух в городах. Поэтом частные дома Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы, отапливаемые углём, переведут на альтернативные виды топлива. Об этом сообщила Виктория Абрамченко, Заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Особенно важно, что федеральные власти взялись за решение экологических проблем регионов и берут на себя ответственность за эффективность предпринимаемых мер.

Из федерального бюджета Правительство выделит 12,9 млрд рублей. На эти средства будет профинансировано приобретение, установка, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учёта и систем отопления для граждан.

— Поможем в строительстве или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в публичной собственности и необходимых для экологической модернизации, — отметила вице-премьер РФ Виктории Абрамченко. — Экологическая модернизация нужна всему городскому хозяйству, всему малому и среднему бизнесу, а не только крупной промышленности.

Мероприятия по переводу печного отопления в домах граждан на альтернативное, более экологичное, уже включены в доработанные комплексные планы четырёх городов (Омск, Красноярск, Новокузнецк и Чита).

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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