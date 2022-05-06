Жителя Алтая обвиняют в истязании дочери

С августа по декабрь 2021 года 47-летний житель с. Мендур-Соккон Усть-Канского района в пьяном состоянии избивал свою 14-летнюю дочь. Поводами стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала требований отца и не выполнила их.

Обвиняемый признал вину. Агрессию к ребёнку он объяснил неумением контролировать себя в состоянии опьянения, рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела. Злоумышленника обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Семья находится под пристальным контролем со стороны органов системы профилактики.

Фото: © altai-krai.sledcom.ru