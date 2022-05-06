6 мая
Красноярск
погода +20 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Курагинском районе задержали мужчину, сжигавшего мусор в лесу

Главная Общество
Красноярск
13:35 6 Мая 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, мвд
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции задержали жителя Курагинского района при сжигании мусора.

В дежурную часть диспетчер ЕДДС сообщил о том, что между пос. Курагино и пос. Рощинский задымление. На место поджога выехали полицейские. На месте они задержали мужчину 1974 года рождения. Он на расстоянии около 500 метров от пос. Рощинский на берегу карьера сжигал мусор.

Был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Санкция статьи - штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тыс руб.; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс рублей.

Фото: © 24.мвд.рф 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

6 Мая 2022 г.
На эти цели из краевого бюджета выделено 117 млн рублей
Новости Красноярска: В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

6 Мая 2022 г.
Подобные хирургические вмешательства относятся к очень сложным
Новости Красноярска: Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

6 Мая 2022 г.
Турнир собрал десять команд
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

6 Мая 2022 г.
Погибли 4 человека
Новости Красноярска: 7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

6 Мая 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края

На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края

6 Мая 2022 г.
Им было по 20 лет
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

4 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён орденом мужества
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru