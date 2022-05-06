В Курагинском районе задержали мужчину, сжигавшего мусор в лесу

Сотрудники полиции задержали жителя Курагинского района при сжигании мусора.

В дежурную часть диспетчер ЕДДС сообщил о том, что между пос. Курагино и пос. Рощинский задымление. На место поджога выехали полицейские. На месте они задержали мужчину 1974 года рождения. Он на расстоянии около 500 метров от пос. Рощинский на берегу карьера сжигал мусор.

Был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Санкция статьи - штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тыс руб.; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс рублей.

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