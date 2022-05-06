В Роспотребнадзоре работникам красноярских детских лагерей напомнили о прививках и медкнижках

О том, что работникам детских оздоровительных лагерей необходимо проходить медицинские осмотры, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Также сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям (дифтерия, столбняк, гепатит В, краснуха, корь, новая коронавирусная инфекция).

— Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19, с получением результатов не ранее, чем за два календарных дня до выхода на работу. Работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за три дня до выхода на работу, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Медкнижка фиксируется в едином Реестре личных медицинских книжек Роспотребнадзора. Работодатель имеет право получить выписку из реестра и узнать подлинность документа.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков