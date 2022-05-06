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Красноярцам рассказали о работе поликлиник в майские выходные

Главная Общество
Красноярск
13:00 6 Мая 2022
общество, красноярск, работа, больница
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В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, как будут работать медицинские организации с 7 по 10 мая.

Все дни будет осуществляться наблюдение пациентов в стационарах, в том числе сюда входят врачебные обходы и встречи медиков с родственниками тяжелобольных пациентов, работа справочных служб и выписка пациентов из стационара. Стационары, травмпункты и скорая медицинская помощь будут работать в обычном круглосуточном режиме. В определённых стоматологиях будет оказываться экстренная стоматологическая помощь.

Поликлиники будут работать 7 и 10 мая с 08.00 до 14.00 часов. В эти дни будет осуществляться амбулаторный приём стоматологом, хирургом, терапевтом участковым, акушером-гинекологом, педиатром участковым, стоматологом детским. Будут работать процедурный и прививочный кабинеты. Вызовы на дому будут обслуживаться. Кроме этого, будут осуществляться патронажи и выписка льготных рецептов.

Учреждения будут вызывать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Также работать будут «ковидные бригады», обеспечивая забор и доставку биологического материала пациентов, подлежащих обследованию на COVID-19.

Внебольничные пункты вакцинации будут работать 7 и 8 мая по следующему расписанию:

в ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120) — с 10.00 до 15.00;

в ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст. 4) — с 10.00 до 15.00;

в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. 9 мая, 77) — с 8.00 до 15.00.

Поставить вакцину можно в любой поликлинике по графику работы в праздничные дни.

Фото: © krskstate.ru 

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