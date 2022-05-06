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Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

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Красноярск
12:17 6 Мая 2022
благоустройство, экология, предприятие, сотрудники
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В преддверие Дня Великой Победы сотрудники Назаровского разреза СУЭК в Красноярском крае совместно с жителями поселка Горняк высадили саженцы сосны. В центре поселка уже зеленеет хвойный парк – первые посадки здесь появились благодаря горнякам в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержка угольщиков воодушевила жителей на дальнейшее благоустройство бывшего пустыря. В 2021 году они выиграли грант Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и установили рядом с сосновой аллеей малые игровые формы – беседку и качели. В планах у посельчан – укладка брусчатки, разбивка цветника, монтаж освещения, установка скамеек.

Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

Озеленением шахтерских регионов края сотрудники СУЭК занимаются на постоянной основе. В другой территории присутствия СУЭК, городе Бородино, молодые рябины украсили Аллею Памяти, обустроенную горняками к предыдущей юбилейной "победной" дате, в 2015 году. В городе Шарыпово парк из кедров и сосен расположился в селе Родники вблизи Березовского разреза.

Участие в акциях принимают как работники, так и ветераны угледобывающих предприятий, волонтеры. Летом шефство над деревцами берут подростки из трудовых отрядов СУЭК.

Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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