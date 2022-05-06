Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

В преддверие Дня Великой Победы сотрудники Назаровского разреза СУЭК в Красноярском крае совместно с жителями поселка Горняк высадили саженцы сосны. В центре поселка уже зеленеет хвойный парк – первые посадки здесь появились благодаря горнякам в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержка угольщиков воодушевила жителей на дальнейшее благоустройство бывшего пустыря. В 2021 году они выиграли грант Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и установили рядом с сосновой аллеей малые игровые формы – беседку и качели. В планах у посельчан – укладка брусчатки, разбивка цветника, монтаж освещения, установка скамеек.

Озеленением шахтерских регионов края сотрудники СУЭК занимаются на постоянной основе. В другой территории присутствия СУЭК, городе Бородино, молодые рябины украсили Аллею Памяти, обустроенную горняками к предыдущей юбилейной "победной" дате, в 2015 году. В городе Шарыпово парк из кедров и сосен расположился в селе Родники вблизи Березовского разреза.

Участие в акциях принимают как работники, так и ветераны угледобывающих предприятий, волонтеры. Летом шефство над деревцами берут подростки из трудовых отрядов СУЭК.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"