Сотрудники ГИБДД призвали красноярских водителей к повышенной бдительности 9 Мая

Сотрудники ГИБДД просят красноярских водителей быть бдительными за рулём в местах, где проходят празднования 9 Мая. Для обеспечения безопасности на улицы города выведут дополнительные экипажи ДПС.

«Проезжая через места массового скопления людей, внимательно смотрите по сторонам и будьте готовы к экстренному торможению своего транспортного средства, так как на дорогу внезапно могут выбежать дети!», — призвали в полиции.

В полиции напомнили, что в связи с торжественными шествиями по случаю Дня Победы в краевом центре изменится схема движения транспорта.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов