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В Красноярском крае за сутки потушили более 20 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
12:40 6 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 21 лесной пожар на площади 152 га в Берёзовском, Ермаковском, Идринском, Уярском, Иланском, Сухобузимском, Манском, Шушенском, Енисейском, Канском, Нижнеингашском, Новоселовском, Большемуртинском, Саянском, Рыбинском, Каратузском, Минусинском районах и Шарыповском муниципальном округе.

При тушении были задействованы 415 человек и 82 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 11 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действуют 12 лесных пожаров на площади 773 га в Берёзовском, Сухобузимском, Балахтинском, Канском, Емельяновском, Курагинском, Нижнеингашском, Ирбейском и Новосёловском районах. В тушении принимают участие 188 человек, задействовано 24 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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