В Красноярске в День Победы состоится большая концертная программа

9 мая на Театральной площади, в сквере имени Пушкина и на Площади Мира состоятся праздничные концерты городских творческих коллективов, рассказали в администрации города Красноярска.

С 16:00 до 19:00 на Театральной площади пройдёт театрализованный концерт «Следующая станция «ПОБЕДА»!». На сцену выйдут ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова солисты Красноярского камерного хора, лучшие самодеятельные коллективы муниципальных Дворцов культуры города.

С 18:00 до 21:00 в сквере имени Пушкина состоится всероссийский арт-проект «РиоРита – радость Победы». В сквере воссоздадут городскую атмосферу 9 мая 1945 года. На сценической площадке программы представят Красноярский духовой оркестр, эстрадно-духовой оркестр Правобережного городского Дворца культуры, театр исторической реконструкции «Артефакт».

Также выступления муниципальных творческих коллективов можно будет увидеть с 20:00 до 22:00 на Площади Мира.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков