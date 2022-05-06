Красноярцы продолжают выбрасывать новогодние елки

Весной на городских площадках по сбору мусора традиционно возрастает объем ТКО. По словам специалистов КРК, в среднем в этом году с марта до мая объем отходов вырос на 25-30 %.

«Если в марте вывозили в неделю в среднем около 4 000 тонн, то в конце апреля – начале мая уже 5 800 тонн. Пиковой стала неделя с 13 по 20 апреля – 6 305 тонн, а самый «грязный» день за это время – 2 мая, когда на полигон отправились 969 тонн отходов. Отметим, что в некоторые дни на маршруты выходили до 90 мусоровозов», – рассказали в компании.

Больше всего мусора сейчас в частном секторе. Причем мусор этот не вполне «профильный», то есть часто не относится к ТКО: бревна, земля (видимо, из парников), листва, ветки. Парадоксально то, что с самого начала мусорной реформы все регоператоры разъясняют: отходы садов и огородов не входят в сферу их ответственности, для вывоза таких отходов необходимо заказывать спецтехнику – самостоятельно либо с помощью местных администраций. И уж совсем непонятно, почему жители частного сектора так расточительно относятся к древесным отходам. Ведь по сути все, что не ветки, годится на дрова. Однако такими «дровами» регулярно забивают мульды.

Операторы мусоровозов, работающих в городе, обращают внимание на огромное количество вещей в мусорных баках. Люди обновляют гардероб, разбирают кладовые и не находят вещам лучшего применения, как отправить их на помойку. А ведь в Красноярске достаточно много пунктов, куда можно сдать старые вещи. Их также охотно принимают в храмах, главное, чтобы они были чистыми и пригодными для дальнейшего использования.

Некоторые красноярцы плотно взялись за ремонт – довольно большой объем в контейнерах стали занимать «остатки» от таких работ. А другие, наконец-то, вынесли елки.

«К уборке города активно подключаются волонтеры, – говорит директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. – И мы охотно отзываемся на все просьбы о помощи, предоставляем технику для вывоза собранного мусора. В этом году первая акция добровольцев была в Академгородке. А для нас это уже традиция: неравнодушные жители нескольких домов этого микрорайона уже не первый раз просят помочь им с наведением порядка».

О результатах субботника, прошедшего 30 апреля в Академгородке, рассказал ее организатор Алексей Хвостенко. По его словам, на уборку вышли 23 человека, самому младшему из волонтеров – пять лет. Работали в общей сложности пять часов и собрали больше 120 мешков (по 120 л) мусора.

«В этом году особенно порадовало то, что акция уже стала традиционной. Многие участники сами обращались и спрашивали, когда же субботник. Большая благодарность КРК за то, что поддерживает нашу инициативу. Это позволяет значительно улучшить логистику и эффективность акции», – отметил активист.

Фото: «КРК»