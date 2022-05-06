В Бирилюсском районе достроили дом для переселенцев из аварийного жилья

В пос. Рассвет по программе переселения граждан из аварийного жилья национального проекта «Жильё и городская среда» ввели в эксплуатацию 40-квартирный дом по ул. Трудовая, 2А.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, в одно- и двухкомнатных квартирах выполнена чистовая отделка. Скоро сюда переедут 67 человек. Придомовая территория благоустроена. Также оборудована детская игровая площадка.

В этом году для проживающих в аварийных домах посёлка у застройщика планируется приобрести ещё 53 квартиры. В них переедут 90 жителей с улиц Комсомольской, 30 лет Победы и пер. Транспортный.

В посёлках Рассвет и Суриково с начала реализации программы переселено 217 человек. Всего ликвидировано 4,5 тыс кв. метров аварийного жилья.

Напомним, в этом году 4 676 человек расселят с 77 тыс кв. метров аварийного жилья.

Порядка 700 человек переедут в шесть новых домов в Уяре, Ачинске, Дивногорске, Боготоле, посёлках Шушенское и Рассвет.

Более 4 000 гражданам предоставят жильё на вторичном жилищном рынке либо выплаты возмещения.

На выполнение программы в этом году потратят 6,6 млрд рублей из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.

Также строят жильё в Красноярске, Боготоле, Лесосибирске, Бирилюсском районе. Строительство завершат в 2023 году.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края