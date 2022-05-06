«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Норникель» и Госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: реализация стратегических проектов в Арктической зоне РФ, возможное освоение литиевого месторождения и дальнейшая глубокая переработка литиевого сырья.

В частности, «Норникель» и «Росатом» намерены вкладывать ресурсы в инфраструктуру Северного морского пути и арктическое судоходство. Речь идет о проектах по судостроению и развитию атомного ледокольного флота. При этом ледоколы «Атомфлота» уже помогают «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр для выполнения амбициозной инвестпрограммы в Норильском промышленном районе. Так, с этого года атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки.

Что касается литиевого производства, то в планах сторон освоение месторождения Колмозерское в Мурманской области. Это крупнейшее и наиболее перспективное российское месторождение, содержащее 18,9% отечественных запасов литиевых руд. Для реализации проекта компаниями планируется создание совместного предприятия с равным распределением долей, которое будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского.

«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Как отмечают в пресс-службе ГМК, добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей. Таким образом, взаимодействие Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.

Фото: «Норникель»