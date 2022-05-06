6 мая
Красноярск
погода +20 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве

Главная Общество
Красноярск
14:25 6 Мая 2022
общество, предприятие, росатом, соглашение, сибирь, россия
версия для печати Ico_print

Компания «Норникель» и Госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: реализация стратегических проектов в Арктической зоне РФ, возможное освоение литиевого месторождения и дальнейшая глубокая переработка литиевого сырья.

В частности, «Норникель» и «Росатом» намерены вкладывать ресурсы в инфраструктуру Северного морского пути и арктическое судоходство. Речь идет о проектах по судостроению и развитию атомного ледокольного флота. При этом ледоколы «Атомфлота» уже помогают «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр для выполнения амбициозной инвестпрограммы в Норильском промышленном районе. Так, с этого года атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки.

Что касается литиевого производства, то в планах сторон освоение месторождения Колмозерское в Мурманской области. Это крупнейшее и наиболее перспективное российское месторождение, содержащее 18,9% отечественных запасов литиевых руд. Для реализации проекта компаниями планируется создание совместного предприятия с равным распределением долей, которое будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского.

«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Как отмечают в пресс-службе ГМК, добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей. Таким образом, взаимодействие Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.

Фото: «Норникель»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта

6 Мая 2022 г.
На эти цели из краевого бюджета выделено 117 млн рублей
Новости Красноярска: В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

В Томске врачи удалили пациентке гигантский зоб

6 Мая 2022 г.
Подобные хирургические вмешательства относятся к очень сложным
Новости Красноярска: Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

6 Мая 2022 г.
Турнир собрал десять команд
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 76 человек

6 Мая 2022 г.
Погибли 4 человека
Новости Красноярска: 7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

7 мая в Красноярском крае ожидаются сильные ветра и грозы

6 Мая 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края

На Украине погибли ещё два солдата из Красноярского края

6 Мая 2022 г.
Им было по 20 лет
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

1 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru