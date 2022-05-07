Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!

7 мая в мире отмечают День астрономии. Старт был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках. Таким образом, были объединены все настоящие любители астрономии, а девизом нового астрономического движения стали слова: «Несущие астрономию людям».

Где сегодня в Красноярске можно встретить настоящих фанатов астрономии? Как в безлунную ночь разглядеть бока луны? Что еще до сих пор не открыли мировые астрономы? О науке с огромным прошлым и огромным будущем рассказывает С.А. Веселков, директор учебной обсерватории Университета Решетнёва.

Астрономия и физика – это одно и то же

- Сергей Александрович, как пролег Ваш путь в астрономию? Расскажите о себе.

- Как и у многих астрономов, мое увлечение астрономией произошло в детстве. Мне было тогда 13 лет. Я гулял вечером на улице и случайно посмотрел на небо, и что-то снизошло на меня, что-то божественное наверно! Я увидел много звезд (тогда в Красноярске засветка была намного меньше) и увлекся астрономией. Один единственный в нашем дворе, это коснулось только меня. В школе я учился не очень хорошо, особенно по физике. Я тогда еще не понимал, что астрономия и физика это одно и тоже. После 8-го класса я поступил в Политехнический техникум (на ул. Матросова) и закончил его с красным дипломом. И это все благодаря астрономии! Появился смысл для учебы. Я стал технологом деревообрабатывающего производства, но я-то хотел быть астрономом или физиком, изучающим космос. Поэтому после службы в армии я поступил в Красноярский государственный университет на кафедру Космофизики, которую и закончил в 1989 году.

За время учебы в университете мои интересы несколько изменились. Я увлекся астрономической оптикой – телескопами и дипломную работу защитил по этому направлению. С тех пор телескопы меня привлекают больше, чем собственно астрономия. У меня есть два патента на оптические системы. Сейчас я являюсь директором учебной обсерватории Университета Решетнёва и совмещаю занятия астрономией и астрономической оптикой.

- В каком виде астрономия присутствует в вузе — это спецпредмет, факультатив, лаборатория?

- Астрономия – это учебный предмет для студентов Института космических исследований и высоких технологий (НОЦ ИКИВТ), кафедры космических средств и технологий (КСТ) и технической физики. На занятиях студенты проходят общий курс астрономии, выполняют лабораторные работы и помогают проводить наши знаменитые «Звездные вечера». Также мы касаемся и космической техники, потому что есть космические телескопы и вообще, Солнечная система сейчас изучается с помощью средств космонавтики.

Вот выписка из федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования подготовки бакалавров по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование»: «Объектом профдеятельности выпускника являются поверхность Земли, других планет и их спутников; территориальные и административные образования; искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и других планет, а также околоземное космическое пространство; геодинамические явления и процессы; гравитационные, электромагнитные и другие физические поля. Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих бакалавров знания в области космической геодезии, законах движения искусственных спутников Земли (ИСЗ) и возможностях использования этих законов для решения задач геодезии». Но эти знания предоставляет астрономия, поэтому эти науки родственные.

Нести знания в массы!

- Расскажите об обсерватории университета. С какой целью ее создали, какие задачи решает сегодня? А где есть ближайшие в вузах в других регионах?

- Обсерватория в нашем вузе была создана приказом ректора №76 от 26 января 2009 года с целью развития научно-образовательных программ в области космических исследований и астрономических наблюдений в университете. Мы строили ее своими силами.

В то время мы думали, что будем заниматься наукой. Но для этого нужна загородная обсерватория и мы даже пытались ее создать в манском районе возле деревни «Степной Баджей», но не сложилось. Поэтому сейчас направление деятельности обсерватории изменилось. Так как мы находимся в таком крупном городе, как Красноярск с большой засветкой, то решать какие-либо научные задачи проблематично. Поэтому согласно «Положению об Обсерватории», где расписаны задачи и функции, стоящие перед обсерваторией, ее сотрудники обязаны участвовать в проведении экскурсий и лекций для школьников, абитуриентов, гостей университета, жителей Красноярска, в проведении занятий, практических и лабораторных работ для студентов специальностей, о которых я сказал выше. Другими словами, заниматься популяризацией астрономии, нашего вуза и нести знания в массы.

Наша обсерватория является единственной вузовской обсерваторией в крае, которая действительно работает. Обсерватория – это прежде всего люди, которые за это получают зарплату, а если нет, то это уже любители, которые могут провести экскурсию, а могут и не провести, так как это не их профессиональные обязанности. Например, подобная ситуация в СФУ.

Ближайшие работающие обсерватории в других вузах - в Иркутске, Барнауле и Новосибирске. Я бы не сказал, что мы с ними сотрудничаем, скорее, поддерживаем отношения. Это нормально. Сейчас мы вполне самодостаточны. А вот в начале нашего пути ключевым моментом стало знакомство и сотрудничество с астрономами ГАИШ МГУ и ИНАСАН (Института Астрономии академии наук), которые буквально взяли над нами шефство. Сотрудничество с ними продолжается до сих пор. Ярким подтверждением этому стало заключение тройственного соглашения между ГАИШ МГУ (Государственный Астрономический Институт МГУ), ИНАСАН (Институт Астрономии Академии Наук РФ) и университетом о сотрудничестве в области астрономии в декабре 2009 года.

И сейчас, если возникает необходимость, можно позвонить, чуть-ли не каждому сотруднику этих организаций и проконсультироваться. Это дорогого стоит! Очень многие из них бывали у нас в обсерватории в гостях.

Мы сотрудничаем с другими организациями в нашем городе (КГПУ, Школа Космонавтики и др.), проводим такое великолепное мероприятие как Красноярская астрономическая школа – «КрАШ». Выезжаем на три дня далеко от города и на прекрасном темном небе занимаемся астрономией.

Многие путают астрономию с астрологией

- Интересна ли современной молодежи астрономия? Каких астрономических знаний, на Ваш взгляд, не хватает современному человеку?

- Астрономия стала интересна многим людям в нашей стране после запуска первого спутника в 1957 году. Тогда все хотели в той или иной степени заниматься космосом. Сейчас интерес значительно снизился и уровень знаний тоже соответственно. По себе знаю, когда не интересно, то никакие знания в голову не идут. Поэтому профориентационная работа очень важна для вузов. Сейчас очень много «диванных» любителей астрономии, которые занимаются астрономией разглядывая картинки в интернете. Они даже не представляют, как сложно получить эти картинки хорошего качества. Какой комплекс знаний необходимо освоить для этого! Что такое фотографический телескоп? Это и точнейшая механика, оптика, электроника и компьютер с соответствующим программным обеспечением. А потом надо чтобы с погодой повезло и местом наблюдения.

Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами, но когда оказывается, что астрономию надо изучать (это таже физика) да еще и задачи решать, то весь интерес быстро угасает и остаются только самые лучшие, которых коснулось что-то «божественное», но их мало, но они есть!

Так как я уже больше 13 лет работаю со школьниками и студентами, могу сказать, что уровень подготовки (в среднем) не очень высок. Многие путают астрономию с астрологией, планетарий с обсерваторией. Астрономия в школах проводится по остаточному принципу, за редким исключением. Встречаются школьники с очень высоким уровнем подготовки, в некоторых моментах возникает ощущение, что они разбираются данном вопросе даже лучше, чем я! Это поразительно и так здорово! Вот были бы все такие, как классно можно было бы занятия проводить! Такие школьники есть в некоторых школах Красноярска, в «Школе Космонавтики» например. Значит есть учителя, которые готовят таких ребят.

Наверно все согласятся, что человек должен быть развит гармонично и когда молодой человек умеет «брать» тройные интегралы, но не знает сколько звезд в Солнечной системе, то это, (я считаю) уже перегибы. Значит математикой он занимался избыточно много в ущерб другим областям знаний.

Наши выпускники (так как наш вуз космический) должны обладать определенными знаниями в астрономии. Особенно это касается нашей Солнечной системы, так как люди начнут ее осваивать в ближайшее время. Я имею ввиду промышленное освоение. Да, человечество к этому подходит.

- Что Вы считаете величайшим открытием в астрономии? На пороге какого открытия ученые находятся сегодня?

- Величайшие открытия сегодня, по моему мнению, это экспериментальное (из наблюдений) обнаружение Черных дыр, Гравитационных волн и экзопланет. Сейчас строятся новые крупные телескопы, которые позволят не только обнаруживать внесолнечные планеты, но и исследовать химический состав их атмосфер – если они есть. А это значит у человечества появится возможность в будущем расселиться по Галактике на подходящих для жизни планетах.

- Спасибо!