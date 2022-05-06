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Красноярцы могут поучаствовать в опросе о неформальной занятости и оплате труда в организациях

Главная Общество
Красноярск
11:00 6 Мая 2022
общество, красноярск, опрос, трудосустройство
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На цифровой платформе «Активный гражданин» красноярцам предлагают ответить на вопросы о неформальной занятости и оплате труда в своих организациях. Опрос продлится до 19 июля.

Снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений – задача, определённая в Стратегии национальной безопасности РФ.

Посетители сайта ответят на вопросы, связанные со сферой деятельности, наличием трудового договора, уровнем и формой выплаты зарплаты и т.д.

Для участия необходимо авторизоваться с помощью учётной записи госуслуг.

Фото: © krskstate.ru 

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