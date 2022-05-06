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В Абанском и Нижнеингашском районах ввели особый противопожарный режим

Главная Общество
Красноярск
10:45 6 Мая 2022
общество, в красноярском крае, лесные пожары, режим, штрафы
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6 мая в Абанском и Нижнеингашском районах начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. А также проводить любые пожароопасные работы на территории поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Таким образом, особый противопожарный режим введён в 52 муниципальных образованиях Красноярского края.

— В регионе за выжигание сухой травы в населённых пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 1 500 дел, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ответственным лицам усилить контроль за пожароопасной обстановкой.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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