В предстоящие майские выходные красноярцев ждёт прохладная погода. 6 и 7 мая будет до +19, +20°C, возможет слабый дождь и усиление ветра.

В ночь на 8 мая температура опустится до +1°C, нем будет около +8°C, облачно и ветрено. На День Победы синоптики обещают до +10°C, небольшой дождь и ветер.

10 мая во второй половине дня потеплеет до отметки в +14°C, а солнце вновь выглянет из-за облаков.

Добавим, с 8 по 10 мая атмосферное давление в Красноярске будет очень высоким – от 748 до 757 миллиметров ртутного столба.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков