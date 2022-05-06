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В Красноярском крае больше всего алкогольных отравлений фиксируют на майские праздники

Главная Общество
Красноярск
10:15 6 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, алкоголь
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Количество случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией в Красноярском крае с каждым годом снижается, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— За три месяца 2022 года зафиксировано 366 случаев таких отравлений. Это на 0,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - пишет Дмитрий Горяев. - Чаще всего отравления регистрировались среди жителей 30-59 лет (74,2 %).

Причина отравлений - токсическое действие этилового спирта.

Количество же летальных исходов увеличилось по сравнению с прошлым годом с 77 до 89 случаев. Большая часть смертельных случаев приходится на мужчин (71,9 %).

По итогам майских и новогодних праздников клиники фиксируют больше алкогольных отравлений, чем в другие периоды. Самая частая причина - чрезмерное употребление спиртного. Поэтому лучше не злоупотреблять алкоголем и не покупать его с рук или через интернет.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев   

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