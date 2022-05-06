Красноярский Сбербанк принял участие во Всероссийском круглом столе по ESG-тематике

Всероссийский круглый стол «Финансовые институты в реализации ESG-повестки на национальном уровне: вызовы и возможности» прошел в формате телемоста в рамках IX Апрельской научно-практической конференции молодых исследователей «Новая экономика, бизнес и общество 2022» Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Участниками круглого стола стали студенты трех крупнейших вузов: Сибирского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и Воронежского государственного университета. Красноярское отделение Сбербанка традиционно стало одной из крупнейших площадок телемоста. В качестве экспертов на мероприятии выступили преподавали финансовых и экономических кафедр вузов, а также руководители Сибирского, Дальневосточного и Центрально-Черноземного банков Сбербанка.

В своих докладах студенты подняли темы ESG-трансформации России и мира в целом. Речь шла о развитии «зеленой» экономики, принципах устойчивого развития кредитных организаций, климатических рисках и роли банкинга в спасении планеты. Всего слушателями выступали более 100 студентов, из них порядка 60 из Красноярска.

В Красноярске с докладами выступили аспиранты и магистранты СФУ. Они рассказали о цифровой валюте Центрального банка, проблемах интегрирования ESG-принципов в функционирование системно-значимых банков, финансовой доступности в рамках зарождающейся эры ESG-банкинга, а также учете и оценке климатических рисков в стресс-тестировании коммерческого банка.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Уже седьмой год мы продолжаем традицию взаимодействия между вузами разных территорий. В этом году темой круглого стола выбрана ESG-повестка. Наша главная задача – вовлечь студентов в актуальную для всего мира проблематику, сформировать привычки осознанного потребления, раскрыть принципы и преимущества ведения «зелёного» бизнеса. Важно делиться своими знаниями и опытом в части ESG-проектов».