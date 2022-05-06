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В Красноярском крае ситуация с пожарами находится на контроле у губернатора

Главная Общество
Красноярск
10:00 6 Мая 2022
лесные пожары, в красноярском крае, красноярск, общество, контроль
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Губернатор Александр Усс провёл совещание по пожароопасной обстановке в Красноярском крае. Сейчас ситуация стабильная и находится под контролем. Мобилизованы все силы и средства, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы. Также это помогает наращивать ресурсы при осложнении обстановки в районах, не допускать переходов огня на поселения. Усилено патрулирование, разъяснительная работа с населением.

Александр Усс подчеркнул, что главы муниципалитетов, всех служб и ведомств должны круглосуточно контролировать ситуацию, выполнять мероприятия по предотвращению возгораний. Активно в эту работу должны включиться все предприятия, работающие в районе, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Отметим, что основная причина пожаров - человеческий фактор. Все случаи возгораний расследуют для установления обстоятельств и виновных.

С начала пожароопасного сезона уже возбуждено более 1 500 административных дел. За этот период задержали более 200 подозреваемых.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству разработать механизм поощрения людей, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей.

Постановление будет подписано на этой неделе.

Во всех населённых пунктах должны работать группы контроля за тем, как реализуется комплекс мер по предотвращению пожаров, защите поселений, проведению разъяснительной работы. Краевой контроль мы также не должны ослаблять. В работу нужно активнее вовлекать и добровольцев пожарных дружин. Они могли бы помочь выявлять виновников пожаров. Если это будет делом самого населения, то мы сможем переломить пожароопасную ситуацию на местах. А также снизить количество намеренных поджогов. Люди должны знать этих "героев", в лицо, - сказал Александр Усс. 

Фото: © krskstate.ru

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