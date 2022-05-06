В Красноярском крае ситуация с пожарами находится на контроле у губернатора

Губернатор Александр Усс провёл совещание по пожароопасной обстановке в Красноярском крае. Сейчас ситуация стабильная и находится под контролем. Мобилизованы все силы и средства, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы. Также это помогает наращивать ресурсы при осложнении обстановки в районах, не допускать переходов огня на поселения. Усилено патрулирование, разъяснительная работа с населением.
Александр Усс подчеркнул, что главы муниципалитетов, всех служб и ведомств должны круглосуточно контролировать ситуацию, выполнять мероприятия по предотвращению возгораний. Активно в эту работу должны включиться все предприятия, работающие в районе, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Отметим, что основная причина пожаров - человеческий фактор. Все случаи возгораний расследуют для установления обстоятельств и виновных.
С начала пожароопасного сезона уже возбуждено более 1 500 административных дел. За этот период задержали более 200 подозреваемых.
Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству разработать механизм поощрения людей, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей.
Постановление будет подписано на этой неделе.
— Во всех населённых пунктах должны работать группы контроля за тем, как реализуется комплекс мер по предотвращению пожаров, защите поселений, проведению разъяснительной работы. Краевой контроль мы также не должны ослаблять. В работу нужно активнее вовлекать и добровольцев пожарных дружин. Они могли бы помочь выявлять виновников пожаров. Если это будет делом самого населения, то мы сможем переломить пожароопасную ситуацию на местах. А также снизить количество намеренных поджогов. Люди должны знать этих "героев", в лицо, - сказал Александр Усс.
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