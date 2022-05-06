В Красноярском крае ситуация с пожарами находится на контроле у губернатора

Губернатор Александр Усс провёл совещание по пожароопасной обстановке в Красноярском крае. Сейчас ситуация стабильная и находится под контролем. Мобилизованы все силы и средства, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы. Также это помогает наращивать ресурсы при осложнении обстановки в районах, не допускать переходов огня на поселения. Усилено патрулирование, разъяснительная работа с населением.

Александр Усс подчеркнул, что главы муниципалитетов, всех служб и ведомств должны круглосуточно контролировать ситуацию, выполнять мероприятия по предотвращению возгораний. Активно в эту работу должны включиться все предприятия, работающие в районе, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Отметим, что основная причина пожаров - человеческий фактор. Все случаи возгораний расследуют для установления обстоятельств и виновных.

С начала пожароопасного сезона уже возбуждено более 1 500 административных дел. За этот период задержали более 200 подозреваемых.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству разработать механизм поощрения людей, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей.

Постановление будет подписано на этой неделе.