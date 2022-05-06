В Красноярке в общественном транспорте проверили систему безналичной оплаты проезда

Красноярцы стали отмечать в соцсетях, что не во всех автобусах можно рассчитаться безналичным способом из-за неисправности терминала или некомпетентности кондуктора.

Заместитель руководителя департамента транспорта Максим Силкин протестировал автобусы, на которые больше всего жаловались (№№ 21, 23, 43, 50, 53, 60, 85, 98).

— Обращения красноярцев по поводу беспричинного отказа кондукторов принимать оплату банковскими картами подтвердились в автобусах №№ 50, 53 и 98. В автобусе № 23 завис терминал. Руководители предприятий представят объяснение в профильное ведомство, – отметил Максим Силкин.

В автобусах №№ 21, 43, 60 и 85 терминалы работали исправно. Кондукторы рассчитали по банковским картам и рассказали о дополнительных способах оплаты проезда.