В Красноярке в общественном транспорте проверили систему безналичной оплаты проезда

Красноярцы стали отмечать в соцсетях, что не во всех автобусах можно рассчитаться безналичным способом из-за неисправности терминала или некомпетентности кондуктора.
Заместитель руководителя департамента транспорта Максим Силкин протестировал автобусы, на которые больше всего жаловались (№№ 21, 23, 43, 50, 53, 60, 85, 98).
— Обращения красноярцев по поводу беспричинного отказа кондукторов принимать оплату банковскими картами подтвердились в автобусах №№ 50, 53 и 98. В автобусе № 23 завис терминал. Руководители предприятий представят объяснение в профильное ведомство, – отметил Максим Силкин.
В автобусах №№ 21, 43, 60 и 85 терминалы работали исправно. Кондукторы рассчитали по банковским картам и рассказали о дополнительных способах оплаты проезда.
— Безналичная оплата – дополнительная опция. Проезд должен быть оплачен любым способом, но только не переводом на карту кондуктора. О таких случаях нужно информировать руководителя транспортного предприятия по номеру телефона, указанного в салоне автобуса. Проверки теперь будут проходить каждую неделю, – добавил заместитель руководителя департамента транспорта.