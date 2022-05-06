6 мая
Красноярск
погода +18 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярке в общественном транспорте проверили систему безналичной оплаты проезда

Главная Общество
Красноярск
09:42 6 Мая 2022
автобусы, красноярск, общество, проверка
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы стали отмечать в соцсетях, что не во всех автобусах можно рассчитаться безналичным способом из-за неисправности терминала или некомпетентности кондуктора.

Заместитель руководителя департамента транспорта Максим Силкин протестировал автобусы, на которые больше всего жаловались (№№ 21, 23, 43, 50, 53, 60, 85, 98).

В Красноярке в общественном транспорте проверили систему безналичной оплаты проезда

— Обращения красноярцев по поводу беспричинного отказа кондукторов принимать оплату банковскими картами подтвердились в автобусах №№ 50, 53 и 98. В автобусе № 23 завис терминал. Руководители предприятий представят объяснение в профильное ведомство, – отметил Максим Силкин.

В автобусах №№ 21, 43, 60 и 85 терминалы работали исправно. Кондукторы рассчитали по банковским картам и рассказали о дополнительных способах оплаты проезда.

— Безналичная оплата – дополнительная опция. Проезд должен быть оплачен любым способом, но только не переводом на карту кондуктора. О таких случаях нужно информировать руководителя транспортного предприятия по номеру телефона, указанного в салоне автобуса. Проверки теперь будут проходить каждую неделю, – добавил заместитель руководителя департамента транспорта. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о работе поликлиник в майские выходные

Красноярцам рассказали о работе поликлиник в майские выходные

6 Мая 2022 г.
Поликлиники будут работать 7 и 10 мая с 08.00 до 14.00 часов
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили более 20 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили более 20 лесных пожаров

6 Мая 2022 г.
При тушении были задействованы 415 человек и 82 единицы спецтехники
Новости Красноярска: Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

Коллективы СУЭК высадили ко Дню Победы молодые деревья

6 Мая 2022 г.
Озеленением сотрудники СУЭК занимаются на постоянной основе
Новости Красноярска: В Красноярске в День Победы состоится большая концертная программа

В Красноярске в День Победы состоится большая концертная программа

6 Мая 2022 г.
Концерты будут длиться с 16:00 до 22:00
Новости Красноярска: Красноярцы продолжают выбрасывать новогодние елки

Красноярцы продолжают выбрасывать новогодние елки

6 Мая 2022 г.
В «КРК» рассказали об особенностях «чистой весны»-2022
Новости Красноярска: В Бирилюсском районе достроили дом для переселенцев из аварийного жилья

В Бирилюсском районе достроили дом для переселенцев из аварийного жилья

6 Мая 2022 г.
Скоро в дом переедут 67 человек
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

5 Мая 2022 г.
Фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru