В Шарыповской горбольнице начнут делать биопсию

В Шарыповском центре онкологической помощи появится кабинет биопсии. Амбулатория открылась в 2021 году на базе городской больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Шарыповская больница активно взаимодействует с краевым онкодиспансером. Это вопросы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов. Кроме того, специалисты больницы завершили учебу по методике проведения биопсии», — прокомментировал главный врач больницы Павел Чеботарь.

На данный момент больница проходит лицензирование и закупает расходные материалы. Сообщается, что кабинет для диагностики очаговых образований откроется в конце июня. Кроме того, специалисты подготавливают дневной стационар, чтобы пациенты могли проходить химиотерапию по месту жительства.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году в Красноярском крае будут работать 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Так, в январе открылся онкоцентр в Норильске.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага