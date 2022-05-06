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В Красноярске отменили концерт рэпера Моргенштерна

Главная Общество
Красноярск
09:06 6 Мая 2022
красноярск, концерт, отмена
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В Красноярске отменили концерт Моргенштерна. Репер должен был выступить 8 мая в Grand Hall Siberia. Причину отмены организаторы никак не прокомментировали. 

«С огромным сожалением сообщаем, что концерт отменен. Все билеты вы сможете вернуть по месту их приобретения. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем с вами увидеться и зажечь, как никогда ранее», – написано в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

Ранее выступления Моргенштерна уже переносили несколько раз из-за коронавирусных ограничений. 

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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