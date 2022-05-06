В Красноярске отменили концерт рэпера Моргенштерна

В Красноярске отменили концерт Моргенштерна. Репер должен был выступить 8 мая в Grand Hall Siberia. Причину отмены организаторы никак не прокомментировали.

«С огромным сожалением сообщаем, что концерт отменен. Все билеты вы сможете вернуть по месту их приобретения. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем с вами увидеться и зажечь, как никогда ранее», – написано в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

Ранее выступления Моргенштерна уже переносили несколько раз из-за коронавирусных ограничений.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова