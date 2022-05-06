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Школьники Красноярского края ждут результатов экзамена в Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского

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Красноярск
08:55 6 Мая 2022
обучение, образование, экзамен, школьники
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Красноярские школьники пробуют поступить в Первый Университетский Лицей имени Лобачевского, который готовит учеников к поступлению на естественно-научные факультеты МГУ. Лицей построен в Усть-Лабинске Краснодарского края при поддержке промышленника Олега Дерипаски. В этом году здесь проводят первый набор иногородних школьников в 7-е и 10-е классы.

В Красноярске вступительные экзамены прошли на базе индустриально-металлургического техникума. Шестиклассники сдавали математику, девятиклассники – математику, русский язык, и один из предметов по выбору – химию, биологию, физику или информатику.

Девятиклассник Владислав Саланин приехал на экзамен из города Бородино. В первую очередь его заинтересовали перспективы, которые может дать Лицей – благодаря сотрудничеству с МГУ имени Ломоносова, у лицеистов больше шансов поступить в ведущий вуз страны. Обучение и проживание иногородних школьников – бесплатны, на территории Лицея построен комфортный кампус на 200 мест, а учебный корпус оборудован современными лабораториями, 2-этажной библиотекой и всем необходимым для учебы.

Помимо Красноярска, вступительные экзамены в Первый Университетский Лицей прошли еще в пяти городах: Нижнем Новгороде, Рязани, Братске, Шелехове и Усть-Лабинске. На участие в них записались 1200 человек со всей страны, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Омска, Улан-Удэ, Магадана и многих других городов.

Как проявили себя абитуриенты, оценит экзаменационная комиссия МГУ – все работы уже отправлены на проверку в Москву. Письменный экзамен – это первый этап отбора лицеистов. Тех, кто успешно с ним справился, пригласят во второй тур. Его проведут в летнем учебном лагере на базе Лицея и по итогам сформируют окончательный список поступивших.

По замыслу Олега Дерипаски, лицей предоставляет одаренным детям из разных регионов возможность получить бесплатное качественное образование, отвечающее международным стандартам. России важно готовить специалистов, которые станут новой научно-технической элитой страны, уверен промышленник.

Учебные программы Лицея сочетают теорию с практической и проектно-исследовательской работой. Среди направлений подготовки лицеистов важное место отведено таким перспективным областям, как новая ядерная энергетика, космос и астрофизика, искусственный интеллект, новые материалы и биотехнологии.

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