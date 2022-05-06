В Красноярске утверждён проект застройки территории на Маерчака

В Красноярске утвердили проект изменений планировки застроенной территории на перекрёстке ул. Маерчака и пр. Свободного, сообщают Дела.ру. Там появится многоэтажный ЖК площадью около 30 тысяч кв. м. Также будут встроенно-пристроенные нежилые помещения почти на 2 000 кв. м и подземная парковка на 105 автомобилей.

Постановление подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Журналистам Дела.ру в администрации пояснили, что изменения в проект внесены для того, чтобы прописать предельные параметры строительства.

Участок площадью 0,84 гектара на месте снесённых кирпичных двухэтажек по ул. Маерчака находится в многофункциональной зоне и зоне городской рекреации. Он ограничен ул. Димитрова, Маерчака, сквером с переходом и участком ООО «Малтат-плюс».

Первая очередь ЖК будет построена до 2024 года.

— О количестве этажей в новых зданиях станет понятно, когда застройщик придёт за разрешением на строительство. Компания должна вписаться в максимальный процент застройки, 69, и коэффициент интенсивности 1,9, – пояснили журналистам в мэрии.

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