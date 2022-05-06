Руководителем ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия стал Алексей Еремин

Руководителем ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия на 5-летний срок назначили полковника юстиции Алексея Еремина.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2002 году Алексей Еремин работал в должности следователя прокуратуры г. Ревды Свердловской области. Он последовательно занимал вышестоящие должности в прокуратуре, управления Генпрокуратуры РФ.

С 2011 года состоит на службе в органах Следственного комитета РФ, в 2017 году Алексей Еремин стал заместителем руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, а в 2019 году - первым заместителем руководителя.

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