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В Красноярском крае начали считать медведей

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Красноярск
23:10 5 Мая 2022
в красноярском крае, медведь
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В Красноярском крае стартовал учёт бурых медведей. До 5 июля инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям обследуют 29 заказников.

Специалистам предстоит пройти расстояние общей протяжённостью более 2 тысяч километров и обследовать территории, где чаще всего можно встретить медведей. В основном это лесные тропы, окраины болот, берега рек, озёр и ручьев. По оставленным следам инспекторы определят пол и возраст животных. Итоги исследования подведут к концу августа.

В прошлом году следы медведей находили в 22 особо охраняемых природных территориях.

Фото: © krskstate.ru

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