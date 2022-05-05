6 мая
Красноярск
погода +15 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске во время празднования Дня Победы усилят меры безопасности

Главная Общество
Красноярск
22:49 5 Мая 2022
красноярск, день, победа
версия для печати Ico_print

9 Мая в Красноярске усилят меры безопасности. Как рассказали в администрации города, в местах проведения массовых мероприятий будет действовать пропускной режим. На праздничные шествия, митинги и концерты нельзя будет проносить все виды жидкостей, в том числе воду, а также пиротехнику, аэрозольные баллончики и все виды оружия.

Питьевую воду будут продавать в павильонах «Роспечать» и «Славица», расположенных по ходу шествия «Бессмертного полка». 

Кроме того, жителей города просят пользоваться общественным транспортом и ограничить передвижение на личных автомобилях в праздничный день. В случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться к ближайшему наряду полиции или звонить по телефону 102.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начали считать медведей

В Красноярском крае начали считать медведей

5 Мая 2022 г.
До 5 июля инспекторы обследуют 29 заказников
Новости Красноярска: Сержант из Красноярского края погиб на Украине

Сержант из Красноярского края погиб на Украине

5 Мая 2022 г.
Военнослужащему недавно исполнилось 22 года
Новости Красноярска: С 1 июня «КрасАвиа» возобновит полеты из Красноярска в Нижневартовск

С 1 июня «КрасАвиа» возобновит полеты из Красноярска в Нижневартовск

5 Мая 2022 г.
Стоимость взрослого билета в один конец – 6120 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске под застройку улицы Лесопарковой изымают 49 домов

В Красноярске под застройку улицы Лесопарковой изымают 49 домов

5 Мая 2022 г.
Под застройку попадёт около 72 тыс. кв. метров территории

В Красноярском крае утонул молодой лось

5 Мая 2022 г.
Животное уплыло на отколовшейся льдине
Новости Красноярска: В Томской области подростки жестоко убили пенсионера

В Томской области подростки жестоко убили пенсионера

5 Мая 2022 г.
Злоумышленники похитили имущество мужчины на 23 тысячи рублей
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

4 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён орденом мужества
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru