В Красноярске во время празднования Дня Победы усилят меры безопасности

9 Мая в Красноярске усилят меры безопасности. Как рассказали в администрации города, в местах проведения массовых мероприятий будет действовать пропускной режим. На праздничные шествия, митинги и концерты нельзя будет проносить все виды жидкостей, в том числе воду, а также пиротехнику, аэрозольные баллончики и все виды оружия.

Питьевую воду будут продавать в павильонах «Роспечать» и «Славица», расположенных по ходу шествия «Бессмертного полка». Кроме того, жителей города просят пользоваться общественным транспортом и ограничить передвижение на личных автомобилях в праздничный день. В случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться к ближайшему наряду полиции или звонить по телефону 102. Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов