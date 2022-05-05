С 1 июня «КрасАвиа» возобновит полеты из Красноярска в Нижневартовск

С 1 июня авиакомпания «КрасАвиа» возобновит полеты по маршруту Красноярск – Нижневартовск – Красноярск. Рейсы будут выполнятся вечером по средам и субботам на самолётах ATR 42-500. Время в пути составляет 2 часа 50 минут.

Стоимость взрослого билета в один конец – 6120 рублей. Также действуют специальные тарифы для молодежи и пенсионеров – 2000 рублей в одну сторону. Приобрести билеты без сборов можно на сайте krasavia.ru, а также в любых авиакассах.

Добавим, что в соответствии с условиями федеральной программы, если рейс будет пользоваться спросом, то выполнение полетов будет продлено.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев