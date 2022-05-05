В Красноярске под застройку улицы Лесопарковой изымают 49 домов

В Красноярске для застройки улиц Лесопарковой и Садовой начали изымать дома и земельные участки. Указ об этом подписал заместитель главы города Олег Животов.

Застройщиком выступит ООО СЗ «Мост». Сейчас специалистам компании предстоит оценить стоимость 32 земельных участка и 49 объектов недвижимости, указанных в распоряжении. Все собственники получат денежные компенсации. Подробную информацию можно увидеть на сайте городской администрации.

Как сообщают Gornovosti, СЗ «Мост» выиграл аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в 2021 году, предложив 5,52 млн рублей. Под застройку попадёт около 72 тыс. кв. метров. Согласно проекту, здесь расположатся три жилых дома высотностью от 9 этажей, один жилой комплекс, детский сад на 190 мест и офисно-деловой центр.

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