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В Томской области подростки жестоко убили пенсионера

Главная Общество
Красноярск
17:01 5 Мая 2022
общество, происшествия, россия, убийство
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Двое подростков, договорившись о совершении разбойного нападения на односельчанина для завладения его имуществом и деньгами, распределили между собой роли. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Томской области, в ночь на 4 ноября 2021 года в пьяном состоянии они незаконно проникли в квартиру мужчины и избили его, нанося удары руками, ногами и фрагментом металлической трубы по голове и телу. Не обнаружив в квартире денег и ценностей, они решили убить мужчину. Злоумышленники долго избивали потерпевшего, требуя передать им деньги и ценности. Подростки похитили имущество пенсионера на чуть более 23 тысячи рублей. Затем они скрылись. Мужчина скончался на месте.

Во время проведения обыска в квартире по месту проживания одного из обвиняемых, злоумышленник применил насилие в отношении полицейского и публично оскорбил его.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих несовершеннолетних жителей с. Вороново Кожевниковского района. Их обвиняют по п. п. «д», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ. А также одного из обвиняемых - по ч.1 ст.318 УК РФ и ч.1 ст.319 УК РФ.

Материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

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