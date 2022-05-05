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В Красноярске открывается новый "Мясничий"

Главная Общество
Красноярск
16:01 5 Мая 2022
магазины, открытие, продукция, продукты
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Больше качественного мяса на этот раз — жителям правобережья. Специализированный шоп-ин-шоп появится на базе дискаунтера "Хороший", по адресу: ул. Павлова, 40 в Кировском районе города.

"Мясничий" не предает традиций. В отделе будет представлен широкий ассортимент продукции. Свинина, говядина, птица — свежее мясо местного производства, а также фарш, домашние полуфабрикаты, деликатесы и консервация — все, что так любят покупать в "Мясничем" красноярцы.

Здесь же можно купить заранее подготовленное для жарки или запекания мясо. Это значительно сэкономит время — на подготовку к приготовлению его тратить не потребуется.

Особенно такие опции удобны в сезон пикников — согласитесь, приятно, не торопясь заехать в магазин и выбрать мясо, порезанное на кусочки нужного размера, в любимом маринаде. Останется только закинуть  на решетку или мангал. При правильном приготовлении шашлык получится нежным, сочным и ароматным. Добавьте к нему веточку зелени и наслаждайтесь.

Так, отдел "Мясничий" станет очередным идеальным местом для покупок, ведь привыкшие посещать "Хороший" горожане теперь смогут купить здесь весь продуктовый набор. Идти за мясом куда-то еще не придется.

Новый "Мясничий" ждет за покупками 6.05 с 10.00.

Приходите за покупками!

Фото: "Мясничий" 

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