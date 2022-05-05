Житель Омска изнасиловал и убил девушку-инвалида

В августе 2021 года мужчина употреблял алкоголь с ранее знакомой потерпевшей - инвалидом I группы. Потом фигурант совершил в отношении девушки насильственный половой акт. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, он нанёс ей минимум 86 ранений колюще-режущими предметами. Потерпевшая скончалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

После обвиняемый скрылся. Впоследствии он вернулся на место преступления, проник в жилище потерпевшей и похитил 10 тысяч рублей.

Через непродолжительное время злоумышленник обратился в полицию и рассказал о преступлении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение 21-летнему омичу. Его обвиняют по ч. 1 ст. 132 УК РФ, п.п. «в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких