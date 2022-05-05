На Алтае заметили медведицу и медвежонка в цветущем маральнике

Государственные инспекторы Алтайского заповедника засняли медведицу и медвежонка недалеко от водопада Корбу на Телецком озере. Звери наблюдали за инспекторами из зарослей цветущего маральника, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Сотрудники заповедника напоминают, что режим охраны запрещает любую деятельность, нарушающую естественное развитие природных процессов. При наблюдении животных с воды озера, нельзя приближаться к ним. Не привлекайте внимание зверей громкими криками и иными воздействиями.

Фото: © Ринат Сибгатуллин