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В Красноярске эвакуируют суды

Главная Общество
Красноярск
15:26 5 Мая 2022
происшествия, красноярск, суд, общество, эвакуация
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В Красноярске эвакуируют здания судов. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник во власти. Советский, Железнодорожный, Свердловский, Октябрьский и Центральный районные суды получили электронные письма: «Здание заминировано, взрывное устройство скоро придёт в действие».

В пресс-службе Красноярского краевого суда журналистам NGS24.RU пояснили, что это учебное противопожарное мероприятие. Эвакуация проходит в том числе в Красноярском краевом суде и в суде Ленинского района.

Фото: © kraspravo.ru 

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