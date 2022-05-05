В Бородино начали устанавливать модуль очистки воды

На будущей станции водоподготовки в г. Бородино начался монтаж основного сооружения. На строительную площадку завезли сэндвич-панели и металлоконструкции для сборки каркаса здания. Также доставили часть основного технологического оборудования. На возведение станции предусмотрено 160,2 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Рабочие в прошлом году возвели административно-бытовой модуль. Там разместят лаборатории, кабинеты специалистов и складские помещения. В здание провели системы водоснабжения, водоотведения. А также системы электроснабжения, отопления, вентиляции, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией. На объекте размещена и трансформаторная подстанция.

Мощность будущей станции - 6 000 кубометров в сутки. Запустят объект в эксплуатацию до конца этого года и тогда проблема жёсткости и высокого содержания железа в воде решится. Качественную питьевую воду будут получать более 17 тысяч человек.

— Объект жизненно важен для жителей. Значительный объём работы завершён в прошлом году. Сейчас подрядчик приступает к монтажу модуля водоподготовки с установкой современного технологического оборудования по очистке воды, - рассказал Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края