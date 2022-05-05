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В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Мая 2022
общество, красноярск, вакансии, директор
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На сайте по поиску работы появилась вакансия с зарплатой в 500 000 рублей. В Красноярске ищут директора филиала телекоммуникационной компании.

Кандидат должен иметь опыт работы 3–6 лет, опыт создания сильной команды, достигшей высоких результатов в работе и построения отношений с органами государственной и исполнительной власти. Важно понимать технические принципы развития сети мобильной и фиксированной связи. Также у кандидата должны быть лидерские качества, амбициозность в достижении результата, высокая работоспособность и конечно же высшее образование (профиль: экономический/технический/менеджмент).

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский 

 

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