В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

На сайте по поиску работы появилась вакансия с зарплатой в 500 000 рублей. В Красноярске ищут директора филиала телекоммуникационной компании.

Кандидат должен иметь опыт работы 3–6 лет, опыт создания сильной команды, достигшей высоких результатов в работе и построения отношений с органами государственной и исполнительной власти. Важно понимать технические принципы развития сети мобильной и фиксированной связи. Также у кандидата должны быть лидерские качества, амбициозность в достижении результата, высокая работоспособность и конечно же высшее образование (профиль: экономический/технический/менеджмент).

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский