Mori Cinema приглашает на спецпоказ фильма-спектакля «Иллюзии»

13 мая в 19:30 в кинотеатре MORI CINEMA состоится специальный показ фильма-спектакля «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Это трогательная история об иллюзорности любви, которая состоит из монологов четырёх людей про жизнь двух пожилых семейных пар, друживших между собой долгие годы. Они лишь в преклонном возрасте осознали неоднозначность своего жизненного опыта.

Действие происходит в кабинете семейного психотерапевта.

После показа картину можно будет обсудить с режиссёром Николаем Гостюхиным.

Билеты можно приобрести здесь.