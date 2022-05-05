5 мая
Красноярск
погода +16 °C
69.42
 
€ 72.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская железная дорога поздравит пассажиров и всех красноярцев с наступающим Днём Победы

Главная Общество
Красноярск
14:09 5 Мая 2022
поздравления, праздник, вокзал, железные дороги, концерт
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Завтра, 6 мая, в Красноярске, на привокзальной площади у главного железнодорожного вокзала города состоится праздник, организованный Красноярской железной дорогой для пассажиров, жителей и гостей краевого центра в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием торжества станет необычный концерт «Песни Победы».

На сцену в роли музыкантов и вокалистов выйдут не профессиональные артисты, а железнодорожники – машинисты, диспетчеры, путейцы, электромонтёры и проводники.

В их репертуаре – знаменитые песни военных лет. При этом каждый номер программы будет сыгран в форме театральной костюмированной сцены.

Кроме того, на привокзальной площади будет работать интерактивная музыкальная площадка «На привале», где вместе с бойцами Красной Армии любой желающий сможет сам исполнить любимую фронтовую песню.

Также здесь откроется выставка военной техники и полевая кухня, где всех угостят  солдатской кашей.

Почетными гостями праздника станут ветераны-железнодорожники, воевавшие на фронтах Великой Отечественной и работавшие в тылу. Они примут поздравление от руководителей Красноярской железной дороги.

По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Алтае заметили медведицу и медвежонка в цветущем маральнике

На Алтае заметили медведицу и медвежонка в цветущем маральнике

5 Мая 2022 г.
Звери наблюдали за инспекторами заповедника
Новости Красноярска: Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин опроверг слухи о грядущей мобилизации в России

Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин опроверг слухи о грядущей мобилизации в России

5 Мая 2022 г.
Такого же мнения придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Новости Красноярска: В Бородино начали устанавливать модуль очистки воды

В Бородино начали устанавливать модуль очистки воды

5 Мая 2022 г.
Мощность будущей станции - 6 000 кубометров в сутки
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют суды

В Красноярске эвакуируют суды

5 Мая 2022 г.
В пресс-службе краевого суда рассказали о случившемся
Новости Красноярска: Mori Cinema приглашает на спецпоказ фильма-спектакля «Иллюзии»

Mori Cinema приглашает на спецпоказ фильма-спектакля «Иллюзии»

5 Мая 2022 г.
После показа картину можно будет обсудить с режиссёром Николаем Гостюхиным
Новости Красноярска: В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

5 Мая 2022 г.
Важно иметь опыт управления крупным подразделением в сфере телекоммуникаций
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

4 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён орденом мужества
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru