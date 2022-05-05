Красноярская железная дорога поздравит пассажиров и всех красноярцев с наступающим Днём Победы

Завтра, 6 мая, в Красноярске, на привокзальной площади у главного железнодорожного вокзала города состоится праздник, организованный Красноярской железной дорогой для пассажиров, жителей и гостей краевого центра в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием торжества станет необычный концерт «Песни Победы».

На сцену в роли музыкантов и вокалистов выйдут не профессиональные артисты, а железнодорожники – машинисты, диспетчеры, путейцы, электромонтёры и проводники.

В их репертуаре – знаменитые песни военных лет. При этом каждый номер программы будет сыгран в форме театральной костюмированной сцены.

Кроме того, на привокзальной площади будет работать интерактивная музыкальная площадка «На привале», где вместе с бойцами Красной Армии любой желающий сможет сам исполнить любимую фронтовую песню.

Также здесь откроется выставка военной техники и полевая кухня, где всех угостят солдатской кашей.

Почетными гостями праздника станут ветераны-железнодорожники, воевавшие на фронтах Великой Отечественной и работавшие в тылу. Они примут поздравление от руководителей Красноярской железной дороги.

По материалам КрасЖД