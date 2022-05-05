Ромео и Джульетта не по Шекпиру: в Оперном готовят новый спектакль на известный сюжет

18, 19 и 20 мая в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского состоится премьера редко исполняемого произведения - «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини.

Почему не по Шекспиру?

История о трагической любви двух юных сердец известна каждому, но не все знают, что придумана она не Шекспиром. Сюжет обрёл форму в Италии, причём руку к этому приложил не один автор (среди них Маттео Банделло). По одной из версий его новеллу «Несчастная смерть двух несчастных влюблённых» и взял за основу Шекспир. Либреттист оперы «Капулетти и Монтекки» Феличе Романи тоже использует как источник текста новеллу Банделло. Акцент по-прежнему на истории юных влюбленных. Более детально выписана тема вражды между Капулетти и Монтекки, а также есть отличия от Шекспира в сюжете. К примеру, на момент начала герои уже знакомы и уже влюблены, а Тибальдо — не брат, а жених героини.

Почему партию Ромео исполняет женщина?

Так задумано самим Беллини, композитором XIX века. Партию Ромео он намеренно отдал женщине. Два молодых голоса несчастных влюблённых имеют практически одинаковый тембр и регистр. Сближая голоса влюблённых по тембровому звучанию Беллини противопоставляет мужскому миру с его жестокостью любовь Ромео и Джульетты. В красноярском спектакле партию Ромео исполнит Дарья Рябинко и Мария Бойко (солистка Оперного театра на Рейне (Дюссельдорф).

18 мая на красноярскую сцену выйдут солист Московской филармонии тенор Юрий Ростоцкий (в партии Тебальдо). А также солист Государственного башкирского театра оперы и балета народный артист Республики Башкортостан бас Артур Каипкулов (в партии отца Джульетты).

Сценография спектакля современная с эклектичными акцентами, например, вместо привычного балкона Джульетты зрители увидят двухэтажную металлическую кровать, а Тибальд приедет на мотоцикле.

здесь.

Ссылка на страницу спектакля.

Билеты от 300 рублей.

Фото: © Иван Карнаухов