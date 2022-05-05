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Ромео и Джульетта не по Шекпиру: в Оперном готовят новый спектакль на известный сюжет

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Красноярск
14:25 5 Мая 2022
общество, красноярск, театр, спектакль
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18, 19 и 20 мая в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского состоится премьера редко исполняемого произведения - «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини.

Ромео и Джульетта не по Шекпиру: в Оперном готовят новый спектакль на известный сюжет
Почему не по Шекспиру?

История о трагической любви двух юных сердец известна каждому, но не все знают, что придумана она не Шекспиром. Сюжет обрёл форму в Италии, причём руку к этому приложил не один автор (среди них Маттео Банделло). По одной из версий его новеллу «Несчастная смерть двух несчастных влюблённых» и взял за основу Шекспир. Либреттист оперы «Капулетти и Монтекки» Феличе Романи тоже использует как источник текста новеллу Банделло. Акцент по-прежнему на истории юных влюбленных. Более детально выписана тема вражды между Капулетти и Монтекки, а также есть отличия от Шекспира в сюжете. К примеру, на момент начала герои уже знакомы и уже влюблены, а Тибальдо — не брат, а жених героини.

Ромео и Джульетта не по Шекпиру: в Оперном готовят новый спектакль на известный сюжет
Почему партию Ромео исполняет женщина?

Так задумано самим Беллини, композитором XIX века. Партию Ромео он намеренно отдал женщине. Два молодых голоса несчастных влюблённых имеют практически одинаковый тембр и регистр. Сближая голоса влюблённых по тембровому звучанию Беллини противопоставляет мужскому миру с его жестокостью любовь Ромео и Джульетты. В красноярском спектакле партию Ромео исполнит Дарья Рябинко и Мария Бойко (солистка Оперного театра на Рейне (Дюссельдорф).

18 мая на красноярскую сцену выйдут солист Московской филармонии тенор Юрий Ростоцкий (в партии Тебальдо). А также солист Государственного башкирского театра оперы и балета народный артист Республики Башкортостан бас Артур Каипкулов (в партии отца Джульетты).

Сценография спектакля современная с эклектичными акцентами, например, вместо привычного балкона Джульетты зрители увидят двухэтажную металлическую кровать, а Тибальд приедет на мотоцикле.

Ромео и Джульетта не по Шекпиру: в Оперном готовят новый спектакль на известный сюжет
К премьере театр делает необычный подарок для зрителей. 13 мая в 18:00 часть репетиции объявляется открытой. На неё приглашаются все желающие посмотреть за процессом подготовки спектакля. Регистрация ведется здесь.

Ссылка на страницу спектакля.

Билеты от 300 рублей.

Фото: © Иван Карнаухов 

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