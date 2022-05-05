Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

В краевом фонде науки подвели итоги четырёх грантовых конкурсов. Более 50 млн рублей получат региональные учёные на реализацию 87 проектов, сообщили в правительстве Красноярского края.

В этом году особенно актуальными стали исследования, связанные с импортозамещением. К примеру, проект учёных СибГУ им. М.Ф. Решетнёва позволит заменить импортное оборудование для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. ООО «Биомедицинский парк» предложило технологию экзопротезирования. Она сможет расширить диапазон реабилитации для пациентов с челюстно-лицевыми дефектами.

Кроме того, фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей. Воспитанник «Кванториума» Кирилл Бурс придумал систему ультрафиолетовой дезинфекции для общественного транспорта, которая работает с помощью длинноволнового ультрафиолета. Она включается автоматически с помощью датчика движения.

Ученик школы № 56 Дмитрий Потапов собрал экокартридж. Он даёт возможность напечатать на лазерном принтере более 10 тысяч листов вместо 1 600.

Свыше 30 молодых исследователей получат финансовую поддержку для участия во всероссийских и международных научных мероприятиях. В течение года будут реализованы 14 проектов, которые направлены на популяризацию науки и инноваций среди школьников и студентов.

Фото: © пресс-служба МТУСИ