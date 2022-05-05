В Мотыгинском районе главу посёлка подозревают в махинациях с квартирой

Прокуратура установила, что в октябре 2021 года бывший глава пос. Раздолинск дал поручение своему заму заключить договор соцнайма квартиры со своим родственником. Потом родственник приватизировал жильё, соответственно квартира выбыла из муниципальной собственности.

В декабре на бюджетные средства, выделенные по нацпроекту «Жильё и городская среда», незаконно отчужденная квартира вновь приобретена главой в муниципальную собственность для жителей аварийных домов.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, муниципальному бюджету причинён ущерб более 3,8 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Для возмещения ущерба государству в суд направлено исковое заявление.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких