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Детей и подростков Красноярского края приглашают на Международный день детского телефона доверия

Главная Общество
Красноярск
14:45 5 Мая 2022
красноярск, телефон, конкурс
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С 7 по 17 мая для детей и подростков пройдут консультации и конкурсы, приуроченные к Международному дню детского телефона доверия.

Детский телефон доверия – это бесплатная круглосуточная служба, которая помогает детям и их родителям снять стресс, и защитится от совершения необдуманных поступков. Информация о работе службы размещена во всех образовательных учреждениях Красноярского края. В предыдущем году на единый номер 8-800-2000-122 позвонили более 28,5 тысячи человек.

«Специалисты службы позволяют выговориться, помогают найти силы и ресурсы для преодоления сложившейся ситуации, снять напряжение. Показывают, что любую проблему можно преодолеть и решить», — отметил директор Краевого центра семьи и детей Евгений Мусаткин.

В течение 10 дней сайте Телефона доверия и в социальных сетях можно будет пройти профориентационные тесты, пообщаться с психологами, принять участие в онлайн-викторинах и фотоконкурсе на лучший электронный коллаж.

Фото: © РИА Новости

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