10 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 10 лесных пожаров на площади 642,5 тыс га в Минусинском, Берёзовском, Нижнеингашском, Канском, Шушенском, Каратузском районах, а также в Тюхтетском и Шарыповском муниципальных округах. При тушении были задействованы 181 человек и 35 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 7 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действуют 2 лесных пожаров на площади 3 га в Минусинском и Каратузском районах. В тушении принимают участие 28 человек, задействовано 2 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков